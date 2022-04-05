Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата
Министерство иностранных дел Румынии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата. Осудило российских военных за их зверства в Буче.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.
"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть приняла решение объявить персонами non grata на территории Румынии 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, учитывая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - пишет пресс-служба.
МИД страны вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, чтобы довести до сведения решение об объявлении его коллег послами нон грата.
Также страна решительно осудила Россию за преступления, которые она совершила в Буче и других населенных пунктах.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Словения проинформировала посла России Тимура Эйвазова о сокращение персонала дипломатического посольства оккупанта.
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