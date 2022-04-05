Португалия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства России

Португалия объявила 10 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TLDR News EU.

Как отмечает издание, Министерство иностранных дел Португалии считает деятельность высылаемых российских дипломатов противоречащим национальной безопасности страны. Сотрудникам дипмиссии России дали две недели на то, чтобы покинуть португальскую территорию. Объявление сотрудников российского посольства персонами нон грата произошло после того, как ряд стран ЕС выслал дипломатов РФ из-за войны на Украине.