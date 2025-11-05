ГУР продовжує операцію у Покровську, а українці зможуть отримати 1000 гривень: новини за 4 листопада

У межах урядової "Зимової підтримки 2026" українці зможуть отримати одноразову допомогу у 1 000 грн. Бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 4 листопада - у матеріалі РБК-Україна.
Бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику росіян.
"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні ГУР.
У Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробних заводи, нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ, зупинили свою роботу.
"Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі", - заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що у межах урядової "Зимової підтримки 2026" українці зможуть отримати одноразову допомогу у 1 000 грн.
Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня.
Загальний бюджет підтримки - 14,4 млрд гривень, із них 10 млрд на тисячу гривень усім та 4,4 млрд - на програму "Тепла зима".
Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.
"Місія МВФ буде (в Україні - ред.) в листопаді. Оптимальний варіант для України - погодження програми в грудні", - сказав він.
Попередньо, воєнний злочин окупанти здійснили у неділю, 3 листопада 2025 року.
На відео видно, що війська РФ здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором. Це сталось у Кругляківці, що у Харківській області.
За даними Міноборони, у жовтні російські війська суттєво посилили повітряні атаки, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях українських військових і прифронтових містах.
Лише за минулий місяць ворог скинув 5 328 КАБів - це найвищий показник із початку 2025 року.
"Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку", - написав він.
Також заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.
Європейська Комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який аналізує поступ країн-кандидатів та потенційних кандидатів.
"Ми отримали найкращу оцінку від 2023 року, і вона відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни. Ми також вдячні європейським колегам за надані рекомендації, які ми готові імплементувати якісно та у тісній співпраці з усіма залученими сторонами та Євросоюзом", - наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
За даними розвідки, "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема ударних дронів, і є однією з боєздатних структур окупаційної армії, на яку РФ витрачає значні ресурси.
Отримавши координати ворожого розташування, розвідники ГУР завдали прицільного удару безпілотним засобом FP-2, оснащеним бойовою частиною вагою понад 105 кг.
Згідно з документом, право на відстрочку отримають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби.
Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу.
Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР МО, Збройних Сил та ССО здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в м. Кстово Ніжегородської області РФ.
Як повідомляють джерела, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1. Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.
Туреччина сильно залежить від поставок дизелю з країни-агресорки. Країна є найбільшим імпортером російського дизельного палива з 2022 року, коли західні країни відмовилися від російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.