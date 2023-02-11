Головний союзник. Що роблять США для України та чому залишаться з нею до перемоги

Сполучені Штати Америки займають лідерські позиції у політичній та військовій підтримці України. Сьогодні за обсягами допомоги їх по праву можна назвати головним союзником у війні проти Росії.

Про те, як США підтримують нашу країну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.

Байден на чолі антипутінської коаліції

Ще до повномасштабного російського вторгнення президент США Джо Байден заявляв про цілковиту підтримку України. І його першою реакцією на події 24 лютого 2022 стала обіцянка притягнути Росію до відповідальності за навмисну агресію.

Далі він оголосив економічні та політичні санкції проти РФ, які протягом минулого року лише посилювалися. На його думку, Вашингтон мав два виходи - безпосередньо втрутитися у війну з перспективою її переходу в Третю світову або відповісти великим санкційним ударом. Паралельно Україні почали надавати допомогу на мільярди доларів.

Щодо російсько-української війни видатною стала березнева промова Байдена під час візиту до Польщі. Тоді ж він заявив, що західним союзникам України потрібно готуватися до тривалої боротьби.

"Це боротьба між світовим порядком, що ґрунтується на правилах і законах, і грубою силою. Нам потрібно готувати себе до тривалої боротьби, ми не переможемо за день чи місяць... Зараз Україна - на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу", - говорив він у Варшаві.

Там же Джо Байден різко висловився на адресу російського президента Володимира Путіна. За його словами, диктатор, який намагається збудувати імперію, не здолає українську любов до свободи, а Україна не стане черговою перемогою путінського режиму. Самого Путіна він назвав "м'ясником" та воєнним злочинцем, а також застеріг його від спроби атакувати будь-яку з країн-учасниць НАТО.

Фото: Джо Байден готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно (president.gov.ua)

США не приховують, що завершення війни вбачають за столом переговорів. І двома словами стратегія підтримки України полягає у максимальному зміцненні її переговорної позиції. Водночас Державний департамент наголошує, що Київ самостійно прийматиме рішення про готовність до діалогу з Москвою. Публічно Вашингтон підтримує намір відновити територіальну цілісність із Кримом та Донбасом включно.

Днями група республіканців-трампістів подала так звану "Резолюцію про втому від України" із закликом припинити військову та фінансову допомогу. На їхню думку, відмова від нинішньої політики нібито може сприяти мирній угоді. Але незважаючи на республіканську більшість у Палаті представників, з високою ймовірністю цей документ ні до чого не приведе. Принаймні не в каденцію Байдена, коли наша країна має двопартійну підтримку.

Виступаючи в Конгресі, американський лідер заявив, що вторгнення Путіна стало тестом, під час якого США доведеться відповісти на важливі питання. А поки що його країна робить те, що вміє найкраще: об'єднала НАТО і очолила глобальну коаліцію.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки потрібно", - звернувся він до українського народу раніше цього тижня.

Зброя на десятки мільярдів доларів

З початку повномасштабного російського вторгнення військова допомога США для України у сфері безпеки становила понад 29,3 млрд доларів. І це не рахуючи мільярдів прямої бюджетної підтримки торік та обіцяної на поточний. Безумовно, американська сторона надає найбільшу підтримку серед усіх союзників.

Військові поставки розпочалися з протитанкових та зенітних систем, стрілецької зброї, боєприпасів різного калібру, бронежилетів та супутнього обладнання. Одна з перших партій включала кілька сотень комплексів Stinger та Javelin, які надалі добре зарекомендували себе на полі бою.

Навесні стало відомо про передачу сотень бронетранспортерів M113, дронів-камікадзе Switchblade, кількох вертольотів Мі-17, контрбатарейних РЛС AN/TPQ-36, десятків 155-мм гаубиць M777, понад 120 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

Влітку американські партнери почали постачати ракетні системи залпового вогню HIMARS, які відіграли надважливу роль у деокупації Харківської та Херсонської областей. Також у літні пакети увійшли ще кілька сотень Phoenix Ghost, сотні тисяч снарядів, командно-штабні машини, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, бронемашини MaxxPro, високоточні боєприпаси M982 Excalibur та багато іншого.

Кількісний та якісний прорив припав на осінь 2022 року. Тоді до додаткових систем HIMARS, сотень бронемашин HMMWV і M1117, артилерії та мільйонів набоїв увійшли засоби протиповітряної оборони NASAMS, MIM-23 Hawk та ЗРК Avenger. А зима ознаменувалась історичним рішенням передати батарею Patriot. Слідом за США свої аналогічні системи погодилися передати Німеччина та Нідерланди.

Докладніше про ці системи - у матеріалі "Patriot на підході. Як американські ЗРК допоможуть захистити українське небо".

Початок 2023 року в очікуванні нового російського наступу змістив акцент на більш важку броньовану техніку. Зокрема, Вашингтон оголосив про постачання легендарних машин M2 Bradley, які відзначились у боях проти танків радянського зразка під час війни Перській затоці. Згідно з останніми даними, йдеться про понад 100 бронемашин, і частина з них уже на шляху до України.

Примітно, що Збройні сили отримають Bradley у максимальній модифікації із установками для протитанкових ракет BGM-71 TOW.

Про них РБК-Україна писало у матеріалі "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".

Крім того, зимові пакети включають додаткові бронетранспортери M113, 90 бронетранспортерів Stryker, сотні тисяч боєприпасів для артилерії, ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow, некеровані ракети Zuni, протипіхотні міни тощо.

У рамках "танкової коаліції" США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами, а також про підготовку українських військових та персоналу, надання запчастин, обладнання та комплектуючих.

На початку лютого Вашингтон виділив пакет, до якого, крім уже звичного військового обладнання, увійшли так звані "розумні бомби" - ракети GLSDB, здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Щоправда, їх поки що немає на озброєнні армії США. Очікується, що виробництво та постачання замовленої партії може тривати до 9 місяців.

Крім фактичних поставок, американська сторона взяла на себе важливу політичну роль - вона стала ініціатором і лідером Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яка об'єднала близько 50 союзників. Чергова зустріч відбудеться 14 лютого. Очікується, що вона може відкрити можливості отримання бойової авіації західного зразка.

Таким чином США є основним постачальником озброєнь для нашої країни. Що не дивно з урахуванням величезних запасів та найрозвиненішого у світі військово-промислового комплексу. Але головне - обсяги допомоги нарощуються у геометричній прогресії. І це незважаючи на те, що досі повноцінно не запрацював ленд-ліз.

Що з ленд-лізом для України

Важливе уточнення - все перераховане вище американські партнери передають безоплатно. З 1 жовтня 2022 року набрав чинності закон про ленд-ліз - вперше з часів Другої світової війни. Насамперед він розширює повноваження президента США та усуває бюрократичні перешкоди на шляху постачання військової допомоги Україні.

Під час Другої світової війни програма ленд-лізу дозволила оперативно заповнювати запаси союзників військовою технікою та іншим озброєнням. Умови для України подібні до тих, які були у Великобританії та СРСР, - заздалегідь платити не потрібно, після завершення конфлікту техніка, що вціліла, або повертається назад, або викупається.

Українська сторона розраховує на позитивний ефект. Оскільки за умовами даної програми сама вибиратиме зразки озброєння та техніки, які потрібні в той чи інший момент. Вирішуватиме, яка саме зброя потрібна, буде Генеральний штаб ЗСУ.

Чому ленд-ліз для України не запрацював і досі? Головна причина в тому, що самі США розглядають його лише як додатковий інструмент підтримки. І вважають, що на даному етапі достатньо діючих програм щодо безоплатних постачань зброї із запасів своєї армії.

Як пояснила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна, зараз Вашингтон віддає перевагу програмі drawdown authority - вона дає президенту Джо Байдена повноваження практично негайно вилучати військову техніку та оперативно відправляти її в Україну.

У Міністерстві закордонних справ також зазначають, що один із суттєвих мінусів ленд-лізу - це пряма залежність від фінансових можливостей нашої країни. Проте в Офісі президента впевнені, що ця програма рано чи пізно почне працювати.

"Щойно ми розумітимемо, що він нам потрібен і це виправдано, він запрацює. Немає жодних запобіжників і жодних перешкод для того, щоб його використовувати", - говорив голова ОП Андрій Єрмак.

Детальніше читайте у матеріалі "Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз".

Американська розвідка

Один з чинників, який допомагає Україні робити різницю на полі бою, - це передові розвіддані. Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, українські військові отримують від США та інших союзників координати цілей для ракетних систем HIMARS та M270.

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс час від часу приїжджає до Києва (GettyImages)

Більше того, українська армія нібито ніколи не запускає ракети без конкретних вказівок із бази США, дислокованої у Європі. Співрозмовник в американській розвідці підтвердив, що це робиться для максимальної точності та ефективного застосування обмежених запасів ракет. Водночас, вони виступають виключно як консультанти, і фінальне рішення залишається за командуванням Збройних сил України.

За словами спікера Пентагону Пета Райдера, українській стороні справді передають необхідні розвіддані.

"Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії. Але США не тільки не затверджують цілі, а й не беруть участь у виборі чи враженні цілей", - зазначив він.

Хоча, за даними The Washington Post, процес може виглядати дещо інакше. Зокрема, Україна визначає цілі та передає запити американським партнерам для уточнення координат. І якщо підтвердження немає, артилерія утримується від удару. Це, у свою чергу, допомагає уникнути можливих претензій щодо якості використання боєприпасів, а також просувати інтереси Києва в отриманні більш далекобійних ракет.

Таку практику у коментарі виданню ще восени підтвердив начальник управління ракетних військ і артилерії командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ Андрій Малиновський. За його словами, ЗСУ фактично завжди на зв'язку з американськими партнерами, і після отримання координат одразу застосовують далекобійні системи.

Тісні контакти з американською розвідкою підтверджує і нещодавній візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва. У січні він таємно зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, з яким поділився деталями щодо подальших військових планів Росії. І дав зрозуміти українському керівництву, що підтримка США залишиться сильною, а фінансування у розмірі 45 млрд доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, розраховане щонайменше до липня-серпня.

У той же час, за даними Neue Zürcher Zeitung, Бернс у січні таємно відвідував Москву. І там нібито було запропоновано формулу миру в обмін на території. Видання зазначає, що директор ЦРУ говорив про поступку близько 20% українських земель, щоб Росія завершила повномасштабну війну. Але ні Київ, ні Москва не погодилися, і це підштовхнуло до активізації "танкової коаліції" із постачанням танків західного зразка для України.

Офіційно ці чутки було спростовано. Як заявив представник ЦРУ у коментарі Newsweek, інформація швейцарської газети була "абсолютно хибною". За словами заступника прес-секретаря Ради нацбезпеки Білого дому Шона Девітта, пропозиція миру в обмін на території не відповідає дійсності.

Окремо варто наголосити на ролі американської розвідки у забезпеченні захисту керівництва України. За даними The Idependent, з початку війни Володимир Зеленський пережив понад 12 спроб замаху. Але щонайменше дві з них вдалося запобігти завдяки своєчасній інформації від Бернса.

Відносини з США у пріоритеті

Особливу важливість українсько-американської співпраці підкреслив візит Зеленського 21 грудня 2022 року. То була його перша закордонна поїздка з початку повномасштабної війни. Саме у період перебування українського президента Вашингтон оголосив історичне рішення про передачу системи Patriot.

Під час візиту порушувалися питання посилення військової підтримки, у тому числі постачання ракет ATACMS з дальністю ураження до 300 кілометрів та передових ударних дронів Grey Eagle. Сам Зеленський наголосив на тому, що допомога США та союзників є вирішальною для перемоги України.

"Тут лінія фронту, тиранія - в якій немає браку жорстокості по відношенню до життів вільних людей. І ваша підтримка має вирішальне значення не тільки для того, щоб вистояти в такій боротьбі, але й для того, щоб дістатися поворотного моменту, щоб перемогти на полі бою", - зазначив він, виступаючи у Конгресі.

Українська сторона вважає, що цей візит дозволив остаточно зафіксувати "базу" від США - Росія має програти, компромісів у вигляді обміну територій на мир не буде, Україна максимально отримає потрібну зброю, а російська "переговорна істерика" нікого не цікавить.

Зміцнити віру українців у США допоміг би взаємний візит Джо Байдена. І, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, той хоче приїхати, але "поки не час". Хоча інші лідери західного світу вже відвідували Київ, а деякі й кілька разів.

Тим часом стало відомо, що до роковин російського вторгнення в Україну американський президент відвідає Польщу. Робочий візит заплановано на 20-22 лютого. У рамках цієї поїздки він зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою та обговорить колективні зусилля щодо підтримки України.

Про можливу поїздку Зеленського на зустріч із Байденом до Польщі поки що нічого невідомо. Принаймні сам він каже, що ще не отримував запрошень.

Однак у Білому домі запевняють, що і без цього президент США ясно дасть зрозуміти, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І це стосуватиметься, насамперед, подальшої військової та фінансової підтримки.