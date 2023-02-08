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Вторгнення Путіна - виклик для всього світу. Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні

Новость на русском →
США, Середа 08 лютого 2023 05:17
Вторгнення Путіна - виклик для всього світу. Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Байдена від Голосу Америки.

Байден зазначив, що вторгненя Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.

Він наголосив, що США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні і продовжують підтримувати наш народ.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - закінчив Байден.

Нагадаємо, було відомо, що у своєму щорічному зверненні до Конгресу президент США Джо Байден має намір знову порушити питання запровадження мінімального податку для мільярдерів. У рамках звернення він також закликатиме Конгрес у чотири рази збільшити збір на викуп акцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден планує ввести в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.

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