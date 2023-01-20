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Розповів Зеленському про плани Росії. Директор ЦРУ знову таємно приїжджав до Києва, - WP

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П'ятниця 20 січня 2023 00:41
Розповів Зеленському про плани Росії. Директор ЦРУ знову таємно приїжджав до Києва, - WP Фото: Директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.

"Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня", - пише WP.

Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

До слова, у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker і ракети для HIMARS.

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