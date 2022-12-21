Patriot на підході. Як американські ЗРК допоможуть захистити українське небо

Про те, що відомо зараз і як Patriot допоможуть захистити українське небо, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна отримає Patriot

Інсайди американських ЗМІ підтвердилися офіційно: спочатку Білий дім оголосив, що у новому пакеті військової допомоги Україна отримає батарею Patriot.

"Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - йшлося у повідомленні на сайті Білого дому.

Вже ввечері держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про виділення пакету на 1,85 млрд доларів, до якого вперше увійдуть Patriot.

Військовий експерт Владислав Селезньов називає це рішення відкладеним. На його думку, американські партнери дуже часто враховують шантаж з боку Російської Федерації, яка щоразу заявляє, що передача сучасних озброєнь призведе до ескалації конфлікту.

"На мою думку, це повна маячня. Про яку ескалацію може йтися, якщо вже зараз Росія використовує майже все озброєння, яке має у своїх військах? Країни Заходу чомусь ведуться на погрози з боку РФ, як на мене, це зовсім недоречно. Зброя має бути в такій кількості, щоб знищити її армію до повної неспроможності атакувати будь-яку сусідню країну", - зазначив він.

Головне про Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для захисту військових баз та великих адміністративних та промислових центрів від нападів з повітря. Система виробляється з 1960-х років, але завдяки постійним модернізаціям досі залишається основою протиракетної оборони США та країн НАТО.

Фото: системи Patriot забезпечать захист від повітряних атак (GettyImages)

Patriot здатний одночасно виявити до 100 цілей, а найсучасніша версія MIM-104 Patriot PAC-3 може збивати балістичні ракети

Основні характеристики:

дальність знищення аеродинамічних цілей - 160 км

дальність знищення балістичних цілей - 50 км

максимальна висота знищення цілей - 24,2 км

швидкість ракети - до 4,1 Маха

вага ракети - понад 900 кг

кількість ракет у пусковій установці - до 4 ракет PAC-2, до 16 ракет PAC-3 MSE

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно - 8

ймовірність враження цілі 0,8 (у бойових умовах 0,4 – 0,6)

час розгортання з маршу - 30 хвилин.

Фото: як працює система Patriot (t.me/bbcrussian)

Зазначимо, вартість пуску однієї ракети оцінюється в 3 млн доларів. Батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких може нести чотири ракети MIM-104 або МIM-109 або до 16 ракет ERINT. Таким чином, залежно від типу заряджена батарея може одночасно випускати від 32 до 128 ракет.

Детальніше про Patriot читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, зараз складно сказати, Patriot якої модифікації отримає Україна. Існує три покоління - PAC 1, PAC 2 і PAC 3, і лише останні два мають можливість перехоплення балістичних ракет. У світлі загроз можливого застосування російськими військами іранських ракет, а також ударів "Іскандерами" саме вони є найбільш актуальними для України.

Експерт Владислав Селезньов не готовий говорити, яку модифікацію отримає Україна. Але в будь-якому випадку це високотехнологічна оборонна зброя, і тут не йдеться про поставки ракет, за допомогою яких можна "обернути Москву на попіл".

Коли Україна може отримати Patriot

Ще один важливий момент, про який оголосили в Білому домі, - США візьмуться за навчання українських екіпажів в якійсь з третіх країн. Даний зенітно-ракетний комплекс - складна система, яка потребує тривалого навчання, координації з супутником та складної інтеграції до системи ешелонованої ППО.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, в американській армії розрахунок Patriot функціонує у складі батальйону, який включає командний пункт, ремонтну роту та від 4 до 6 батарей. Загальний штат однієї батареї - від 70 до 90 осіб.

Достеменно невідомо, скільки часу займе навчання українських екіпажів. Як правило, у мирний час стандартна навчальна програма розрахована на 6 місяців. Проте раніше українські військові у прискореному режимі вже проходили навчання на системах HIMARS та Panzerhaubitze 2000, яке зайняло кілька тижнів.

Експерт Українського мілітарного центру Юрій Збанацький у коментарі РБК-Україна не береться прогнозувати конкретні терміни.

"Але щодо третьої країни - найімовірніше, це може бути Польща. Оскільки це буде зручно логістично і у польських партнерів є Patriot", - зазначив він.

Більш оптимістичний у питанні підготовки українських військових експерт Владислав Селезньов. За його словами, нинішня війна довела, що артилерійська та ракетна школа в Україні є найкращою серед усіх країн колишнього СРСР. Оскільки засобами ППО 1980-х років українські сили збивають сучасні російські ракети класу "Онікс", Х-101 тощо.

"Наші фахівці за своїми розумовими здібностями та професійними якостями здатні швидко опанувати сучасну західну техніку. Звичайно, потрібно буде певний час, але, можливо, наші будуть використовувати Patriot краще, ніж американські чи британські колеги", - наголосив він.

Ще до того, як стало відомо про плани США, міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни. При цьому він не уточнив, які терміни маються на увазі і коли розпочнеться цей етап.

Купол над Україною

За оцінками військового експерта Михайла Самуся, щоб захистити всю територію України, вистачило б близько 20 комплексів Patriot.

"У НАТО повно старих систем протиракетної оборони Patriot ... Вже можна було давно навчити наших хлопців працювати з Patriot, передати нам, наприклад, 20 комплексів і все - ми перекрили б територію України", - говорив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Крім того, за його словами, американські системи дозволять якнайдалі виявляти пуски ракет і якнайдалі їх знищувати. Таким чином Заходу вдалося б вибити останній козир з рук президента Росії Володимира Путіна, який тягне час і сподівається, що Україна не отримає сучасну протиракетну оборону.

Але наразі залишається оперувати тим, що Україна вже отримала чи отримає. Наразі відомо, що загалом найближчим часом арсенал західних ППО виглядатиме так: одна батарея Patriot, одна батарея SAMP/T, вісім NASAMS, шість HAWK і чотири IRIS-T.

Військовий оглядач Роман Бочкала опублікував можливу карту покриття ППО усіма системами, які отримає Україна. На ній покриття Patriot та SAMP/T позначено великими жовтими колами, NASAMS - блакитними, HAWK - червоними, IRIS-T - зеленими. Наскільки ця карта відповідатиме реальності, невідомо.

Фото: можлива карта покриття ППО, які отримає Україна (t.me/bochkala_war)

Дороге задоволення

Залежно від конфігурації та різних опцій батарея Patriot може коштувати від 550 млн до 1,1 млрд доларів. А вартість пуску однієї ракети становить 3 млн доларів. Логічно, що такі комплекси мають працювати над перехопленням тих цілей, з якими не можуть впоратися інші системи. Тобто балістичних ракет та надзвукових крилатих "Кинджалів".

За словами експерта Юрія Збанацького, у США величезні запаси ракет, тому навряд чи Україна їх особливо берегтиме для надзвичайних випадків.

"Але, звичайно, у пріоритеті - протидія крилатим та оперативно-тактичним ракетам. Можливо, установки кинуть на захист Києва чи інших ключових міст", - додав він.

Хто ще має системи Patriot

біля кордонів України

З кінця 2020 року системи Patriot знаходяться безпосередньо біля кордонів України, коли перший комплекс було доставлено до Румунії. На сьогодні у цій країні перебувають 4 ЗРК.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська сторона повідомила про поставки до Польщі. Закупівля двох комплексів коштувала Варшаві 4,75 млрд доларів, найближчим часом буде поставлено ще одну систему від Німеччини.

в Європі

Комплекси з 1989 року знаходяться на озброєнні Німеччини. Станом на сьогодні вона має 30 систем.

Крім того, Patriot є в Нідерландах (32), Греції (36), Іспанії (18) та Швеції (3).

у решті світу

Найбільшу кількість систем Patriot має в своєму розпорядженні армія США - близько 1 100 одиниць.

Найбільше країн, що мають дані ЗРК, сконцентровано на Близькому Сході - Ізраїль (4), Саудівська Аравія (108), Об'єднані Арабські Емірати (точне число невідомо), Йорданія (40), Катар (10) і Кувейт (35).

Також ці комплекси знаходяться на озброєнні союзників США в Азії - Японії (близько 200), Південній Кореї (48) та на Тайвані (понад 72).