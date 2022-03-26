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Байден о войне в Украине: нам нужно готовиться к длительной борьбе

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 19:48
Байден о войне в Украине: нам нужно готовиться к длительной борьбе Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден в Варшаве во время своей речи заявил, что сейчас в Украине идет борьба за демократию и свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента.

По его словам, сейчас в Украине происходит борьба между свободой и репрессией.

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц", - сказал Байден.

Также он добавил, что "сейчас Украина - на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу".

Ранее Байден сообщал, что против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции и за ними последуют новые.

Также мы писали, что Байден верит, что убедил Китай не помогать России в войне.

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