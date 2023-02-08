Як працює ракета GLSDB, яку отримає Україна: вражаюче відео

Українські військові отримають у своє розпорядження далекобійну крилату бомбу GLSDB. Вона б'є на відстань в 150 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики в Telegram .

GLSDB буде випускатись із землі та являється високоточною.

Ракета GLSDB входить у новий пакет допомоги, який США надасть Україні. Вона являється експерементальним гібридом, та поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26

Нагадаємо, що українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

До цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад сто старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

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