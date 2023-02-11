Главный союзник. Что делают США для Украины и почему останутся с ней до победы

Соединенные Штаты Америки занимают лидерские позиции в политической и военной поддержке Украины. На сегодня по объемам помощи их по праву можно назвать главным союзником в войне против России.

О том, как США поддерживают нашу страну и сколько будет продолжаться эта помощь, - в материале РБК-Украина.

Байден во главе антипутинской коалиции

Еще до полномасштабного российского вторжения президент США Джо Байден заявлял о всецелой поддержке Украины. И его первой реакцией на события 24 февраля 2022 года стало обещание привлечь Россию к ответственности за преднамеренную агрессию.

Далее он объявил экономические и политические санкции против РФ, которые в течение прошлого года только ужесточались. По его мнению, у Вашингтона было два выхода - непосредственно вмешаться в войну с перспективой ее перехода в Третью мировую либо ответить обширным санкционным ударом. Параллельно Украине начали выделять помощь на миллиарды долларов.

В отношении российско-украинской войны примечательной стала мартовская речь Байдена во время визита в Польшу. Тогда же он заявил о том, что западным союзникам Украины нужно готовиться к длительной борьбе.

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц… Сейчас Украина - на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", - говорил он в Варшаве.

Там же Джо Байден резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. По его словам, диктатор, который пытается построить империю, не одолеет украинскую любовь к свободе, а Украина не станет очередной победой путинского режима. Самого Путина он назвал "мясником" и военным преступником, а также предостерег его от попытки атаковать любую из стран-участниц НАТО.

Фото: Джо Байден готов поддерживать Украину столько, сколько нужно (president.gov.ua)

США не скрывают, что завершение войны видят за столом переговоров. И в двух словах стратегия поддержки Украины заключается в максимальном укреплении ее переговорной позиции. В то же время Государственный департамент подчеркивает, что Киев будет самостоятельно принимать решение о готовности к диалогу с Москвой. Публично Вашингтон поддерживает намерение восстановить территориальную целостность с Крымом и Донбассом включительно.

На днях группа республиканцев-трампистов подала так называемую "Резолюцию об усталости от Украины" с призывом прекратить военную и финансовую помощь. По их мнению, отказ от нынешней политики якобы может поспособствовать мирному соглашению. Но не смотря на республиканское большинство в Палате представителей, с высокой долей вероятности этот документ ни к чему не приведет. По крайней мере, не в каденцию Байдена, когда наша страна пользуется двухпартийной поддержкой.

Выступая в Конгрессе, американский лидер заявил, что вторжение Путина стало тестом, во время которого США предстоит ответить на важные для себя вопросы. А пока его страна делает то, что умеет лучше всего: объединила НАТО и возглавила глобальную коалицию.

"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - обратился он к украинскому народу ранее на этой неделе.

Оружие на десятки миллиардов долларов

С начала полномасштабного российского вторжения военная помощь США для Украины в сфере безопасности составила более 29,3 млрд долларов. И это не считая миллиардов прямой бюджетной поддержки в прошлом году и обещанной на текущий. Безусловно, американская сторона оказывает крупнейшую поддержку среди всех союзников.

Военные поставки начались с противотанковых и зенитных систем, стрелкового оружия, боеприпасов различного калибра, бронежилетов и сопутствующего оборудования. Одна из первых партий включала несколько сотен комплексов Stinger и Javelin, которые в дальнейшем хорошо зарекомендовали себя на поле боя.

Весной стало известно о передаче сотен бронетранспортеров M113, дронов-камикадзе Switchblade, нескольких вертолетов Ми-17, контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36, десятков 155-мм гаубиц M777, более 120 тактических беспилотников Phoenix Ghost.

Летом американские партнеры начали поставлять ракетные системы залпового огня HIMARS, которые сыграли важнейшую роль в деоккупации Харьковской и Херсонской областей. Также в летние пакеты вошли еще несколько сотен Phoenix Ghost, сотни тысяч снарядов, командно-штабные машины, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, бронемашины MaxxPro, высокоточные боеприпасы M982 Excalibur и многое другое.

Количественный и качественный прорыв пришелся на осень 2022 года. Тогда вдобавок к дополнительным системам HIMARS, сотням бронемашин HMMWV и M1117, артиллерии и миллионам патронов вошли средства противовоздушной обороны NASAMS, MIM-23 Hawk и ЗРК Avenger. А зима ознаменовалась историческим решением передать батарею Patriot. Вслед за США свои аналогичные системы согласились передать Германия и Нидерланды.

Подробнее об этих системах - в материале "Patriot на подходе. Как американские ЗРК помогут защитить украинское небо".

Начало 2023 года в ожидании нового российского наступления сместило акцент на более тяжелую бронированную технику. В частности, Вашингтон объявил о поставках легендарных машин M2 Bradley, которые отличились в боях против танков советского образца во время войны Персидском заливе. Согласно последним данным, речь идет о более 100 бронемашин, и часть из них уже на пути в Украину.

Примечательно, что Вооруженные силы получат Bradley в максимальной модификации с установками для противотанковых ракет BGM-71 TOW.

О них РБК-Украина писало в материале "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

Кроме того, зимние пакеты включают дополнительные бронетранспортеры M113, 90 бронетранспортеров Stryker, сотни тысяч боеприпасов для артиллерии, ракеты ПВО RIM-7 Sea Sparrow, неуправляемые ракеты Zuni, противопехотные мины и т.д.

В рамках "танковой коалиции" США объявили о передаче 31 танка M1 Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами, а также о подготовке украинских военных и персонала, предоставлении запчастей, оборудования и комплектующих.

В начале февраля Вашингтон выделил пакет, в который помимо уже привычного военного оборудования вошли так называемые "умные бомбы" - ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Правда, их пока нет на вооружении армии США. Ожидается, что производство и поставка заказанной партии может занять до 9 месяцев.

Помимо фактических поставок американская сторона взяла на себя важную политическую роль - она стала инициатором и лидером Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которая объединила порядка 50 союзников. Очередная встреча пройдет 14 февраля. Ожидается, что она может открыть возможности в получении боевой авиации западного образца.

Таким образом, США являются основным поставщиком вооружений для нашей страны. Что неудивительно с учетом огромных запасов и самого развитого в мире военно-промышленного комплекса. Но главное - объемы помощи наращиваются в геометрической прогрессии. И это несмотря на то, что до сих пор полноценно не заработал ленд-лиз.

Что с ленд-лизом для Украины

Важное уточнение - все вышеперечисленное американские партнеры передают безвозмездно. С 1 октября 2022 года вступил в силу закон о ленд-лизе - впервые со Времен второй мировой войны. В первую очередь, он расширяет полномочия президента США и устраняет бюрократические препятствия на пути поставки военной помощи Украине.

Во время Второй мировой войны программа ленд-лиза позволила оперативно восполнять запасы союзников военной техникой и другим вооружением. Условия для Украины подобны тем, которые были у Великобритании и СССР, - заранее платить не нужно, после завершения конфликта уцелевшая техника либо возвращается обратно, либо выкупается.

Украинская сторона рассчитывает на положительный эффект. Поскольку по условиям данной программы сама будет выбирать образцы вооружения и техники, которые нужны в тот или иной момент. Решать, какое именно оружие необходимо, будет Генеральный штаб ВСУ.

Почему ленд-лиз для Украины не заработал до сих пор? Главная причина в том, что сами США рассматривают его лишь как дополнительный инструмент поддержки. И считают, что на данном этапе достаточно действующих программ по безвозмездным поставкам оружия из запасов своей армии.

Как объяснила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью РБК-Украина, сейчас Вашингтон предпочитает программу drawdown authority - она дает президенту Джо Байдена полномочия практически немедленно изымать военную технику и оперативно отправлять ее в Украину.

В Министерстве иностранных дел также отмечают, что один из существенных минусов ленд-лиза - это прямая зависимость от финансовых возможностей нашей страны. Тем не менее в Офисе президента уверены, что данная программа рано или поздно заработает.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен и это оправданно, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких преград для того, чтобы его использовать", - говорил глава ОП Андрей Ермак.

Подробнее читайте в материале "Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз".

Американская разведка в помощь

Один из факторов, который помогает Украине делать разницу на поле боя, - это передовые разведданные. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, украинские военные получают от США и других союзников координаты целей для ракетных систем HIMARS и M270.

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс время от времени приезжает в Киев (GettyImages)

Более того, украинская армия якобы никогда не запускает ракеты без конкретных указаний с базы США, дислоцированной в Европе. Собеседник в американской разведке подтвердил, что это делается для максимальной точности и эффективного применения ограниченных запасов ракет. В то же время они выступают исключительно как консультанты, и финальное решение остается за командованием Вооруженных сил Украины.

По словам спикера Пентагона Пэта Райдера, украинской стороне действительно передают необходимые разведданные.

"Мы давно подтвердили, что делимся разведывательными данными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии. Со временем мы оптимизировали способ обмена информацией. Украинцы ответственны за поиск целей, их приоритетизацию и принятие окончательных решений по поводу того, какие из них поражать. Но США не только не утверждают цели, но и не участвуют в выборе или поражении целей", - отметил он.

Хотя, по данным The Washington Post, процесс может выглядеть несколько иначе. В частности, Украина определяет цели и передает запросы американским партнерам для уточнения координат. И если подтверждения нет, то артиллерия воздерживается от удара. Это в свою очередь помогает избежать возможных претензий по поводу качества использования боеприпасов, а также продвигать интересы Киева в получении более дальнобойных ракет.

Такую практику в комментарии изданию еще осенью подтвердил начальник управления ракетных войск и артиллерии командования подготовки Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновский. По его словам, ВСУ фактически всегда на связи с американскими партнерами, и после получения координат сразу же применяют дальнобойные системы.

Тесные контакты с американской разведкой подтверждает и недавний визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев. В январе он тайно встречался с президентом Владимиром Зеленским, с которым поделился деталями относительно дальнейших военных планов России. И дал понять украинскому руководству, что поддержка США останется сильной, а финансирование в размере 45 млрд долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, рассчитано как минимум до июля-августа.

В то же время, по данным Neue Zürcher Zeitung, Бернс в январе тайно посещал Москву. И там якобы была предложена формула мира в обмен на территории. Издание отмечает, что директор ЦРУ говорил об уступке около 20% украинских земель, чтобы Россия завершила полномасштабную войну. Но ни Киев, ни Москва не согласились, и это подтолкнуло к активизации "танковой коалиции" с поставками танков западного образца для Украины.

Официально эти слухи были опровергнуты. Как заявил представитель ЦРУ в комментарии Newsweek, информация швейцарской газеты была "абсолютно ложной". По словам заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шона Дэвитта, предложение мира в обмен на территории не соответствует действительности.

Отдельно стоит отметить роль американской разведки в обеспечении защиты руководства Украины. По данным The Idependent, с начала войны Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения. Но как минимум две из них удалось предотвратить благодаря своевременной информации от Бернса.

Отношения с США в приоритете

Особую важность украинско-американского сотрудничества подчеркнул визит Зеленского 21 декабря 2022 года. Это была его первая зарубежная поездка с начала полномасштабной войны. Именно в период пребывания украинского президента Вашингтон объявил историческое решение о передаче системы Patriot.

Во время визита поднимались вопросы усиления военной поддержки, в том числе поставки ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров и передовых ударных дронов Grey Eagle. Сам Зеленский акцентировал внимание на том, что помощь США и союзников является решающей для победы Украины.

"Здесь линия фронта, тирания - в которой нет недостатка в жестокости по отношению к жизням свободных людей. И ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы добраться до поворотного момента, чтобы победить на поле боя", - отметил он, выступая в Конгрессе.

Украинская сторона считает, что данный визит позволил окончательно зафиксировать "базу" от США - Россия должна проиграть, компромиссов в виде обмена территорий на мир не буде, Украина максимально получит необходимое оружие, а российская "переговорная истерика" никого не интересует.

Укрепить веру украинцев в США помог бы взаимный визит Джо Байдена. И, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, тот хочет приехать, но "пока не время". Хотя другие лидеры западного мира уже посещали Киев, а некоторые и по несколько раз.

Тем временем стало известно, что к годовщине российского вторжения в Украину американский президент посетит Польшу. Рабочий визит запланирован на 20-22 февраля. В рамках этой поездки он встретится с польским лидером Анджеем Дудой и обсудит коллективные усилия по поддержке Украины.

О возможной поездке Зеленского на встречу с Байденом в Польшу пока ничего неизвестно. По крайней мере, сам он говорит, что еще не получал приглашения.

Однако в Белом доме заверяют, что и без этого президент США ясно даст понять, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько для этого потребуется. И это будет касаться, в первую очередь, дальнейшей военной и финансовой поддержки.