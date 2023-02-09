У Конгрес США подали проект резолюції із закликом припинити військову допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора документа Метта Гетца у Twitter .

Політик оприлюднив посилання на текст проекту резолюції, в якому міститься заклик відмовитись від надання Україні військової та економічної допомоги, а також настійна порада до сторін конфлікту припинити бойові дії.

Варто зауважити, що Гетц і до цього виступав проти допомоги Україні у її війні з Росією. Ще минулого року він із частиною своїх однопартійців виступив за збільшення аудиту коштів, які передають нашій країні.

Згідно з останніми опитуваннями, станом на січень 55% республіканців підтримують надання військової допомоги Україні. Їхня кількість зменшилася порівняно з минулим роком.