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Допомогло ЦРУ. Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, - Independent

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Понеділок 16 січня 2023 21:16
Допомогло ЦРУ. Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, - Independent Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. Частині допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Як зазначає видання, публіцист Кріс Віппл у своїй книзі "Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена" стверджує, що в період перед повномасштабним вторгненням в Україну з таємним візитом прибув Вільям Бернс.

У книзі сказано, що президент США Джо Байден доручив Бернсу розповісти Зеленському "точні деталі змов росіян".

"Це відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною", - наводить Independent цитату з книги Віппла.

У виданні додають, що всього з початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

"Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії", - пише Віппл.

Нагадаємо, ще у травні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що на Зеленського намагалися вчинити понад десяток замахів з початку повномасштабної війни.

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