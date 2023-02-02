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Спонтанно та неочікувано. ЗМІ розповіло, як Шольц ухвалив рішення щодо танків Україні

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Німеччина, Четвер 02 лютого 2023 21:45
Спонтанно та неочікувано. ЗМІ розповіло, як Шольц ухвалив рішення щодо танків Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв спонтанне рішення про передачу Україні на озброєння танків Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шейцарське видання Neue Zürcher Zeitung

За даними ЗМІ, Шольц не очікував, що США погодяться передавати українським військовим на озброєння танки Abrams.

Джерела видання розповіли, що у січні Київ відвідував очільник ЦРУ Вільям Бернс. Його задачею було оцінити чи готові Україна та Росія до перемир'я.

При цьому воно нібито мало відбутись на таких умовах: території в обмін на мир. Росія могла отримати близько 20% територій України і завершити війну. Однак ні Київ ні Москва на подібне не погодились.

Саме після цього американський президент Джо Байден і погодився передати Україні танки Abrams. Це і змусило Шольца дати дозвіл на поставку танків Leopard.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.

Також раніше ми писали, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Збройні сили України Олаф Шольц
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