Спонтанно та неочікувано. ЗМІ розповіло, як Шольц ухвалив рішення щодо танків Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шейцарське видання Neue Zürcher Zeitung

За даними ЗМІ, Шольц не очікував, що США погодяться передавати українським військовим на озброєння танки Abrams.

Джерела видання розповіли, що у січні Київ відвідував очільник ЦРУ Вільям Бернс. Його задачею було оцінити чи готові Україна та Росія до перемир'я.

При цьому воно нібито мало відбутись на таких умовах: території в обмін на мир. Росія могла отримати близько 20% територій України і завершити війну. Однак ні Київ ні Москва на подібне не погодились.

Саме після цього американський президент Джо Байден і погодився передати Україні танки Abrams. Це і змусило Шольца дати дозвіл на поставку танків Leopard.