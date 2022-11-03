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Ленд-ліз - лише один із інструментів допомоги Україні, - Держдеп США

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Четвер 03 листопада 2022 09:13
Ленд-ліз - лише один із інструментів допомоги Україні, - Держдеп США Фото: помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Ленд-ліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

"Я думаю про ленд-ліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам різнмими способами. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів (drawdown authority, - ред.)" , - розповіла вона.

Донфрід пояснила, що такі повноваження президента дозволяють вилучати військову техніку зі складів та відправляти до України. За її словами, такий процес відбувається майже негайно.

Крім того, помічниця держсекретаря США розповіла про ще два механізми, якими користуються американці для постачання озброєння Україні.

"Через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Тож там більш тривалий термін. Крім того, у нас є іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь", - сказала Донфрід , зазначивши, що США намагаються використати якнайбільше механізмів, щоб бути корисними для України.

Нагадаємо, 1 жовтня набув чинності історичний закон США про ленд-ліз для України. Що означає ленд-ліз для нашої країни, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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