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Байден о вторжении в Украину: мир привлечет Россию к ответственности

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Вашингтон, Четверг 24 февраля 2022 05:47
Байден о вторжении в Украину: мир привлечет Россию к ответственности Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за нападение на Украину. Американский лидер анонсировал обращение к нации в связи с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.

Американский лидер анонсировал встречу с коллегами из G7 и обращение к нации, в котором объявит о дальнейших шагах в отношении России за ее нападение на Украину. По его словам, он объявит о дальнейших действиях, которые США с союзниками и партнерами предпримут против Москвы за "этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".

Напомним, около 05:00 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации против Украины и ввел на территорию страны российские войска.

Отметим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал российские власти отозвать свои войска из Украины.

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