Голосування в Конгресі США та удар ЗСУ по "Коммуні": новини за вихідні
Цими вихідними Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні, а військові збройних сил України нанесли удар по найстарішому кораблю Російської Федерації.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Новини за 20 квітня:
- В Росії поскаржились на атаку дронів у кількох областях;
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Слабкість української ППО дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті;
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Росіяни атакували Миколаївську область;
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РФ влаштувала масований ракетний удар по Одеській області.
Новини за 21 квітня:
- ЗСУ продовжують діяти у Первомайському, попри заяви РФ про захоплення села;
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Російські війська, ймовірно, активізують ракетні удари протягом найближчих тижнів;
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Генштаб оновив втрати РФ в Україні;
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У Повітряних силах розповіли, які регіони найбільш незахищені від російських атак;
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Прикордонники завдали нищівного удару по росіянах.
Допомога від США
В суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Цього тижня питання має розглянути американський Сенат, після чого його відправлять на підпис президенту США Джо Байдену.
РБК-Україна розповідало, що надання допомоги Україні затягувалося кілька місяців. Докладніше про це можна дізнатись - у матеріалі.
Удар по "Коммуні"
В неділю, 21 квітня, українські військові влучили по найстарішому російському кораблю "Коммуна" в окупованому Севастополі.
Детальніше про те, що відомо про уражений російський корабель, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
У Києві відкрився перший автомобільний музей
Музей ретро-техніки "Колеса Історії" став першим приватним автомобільним музеєм у столиці, який є доступним для всіх. В його експозиції понад 100 автомобілів і мотоциклів, а також незліченна кількість інших зразків технічної культури минулого.
РБК-Україна підготувало ТОП-5 найцікавіших машин, які представлені в музеї.
Північна Корея повела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд
Північна Корея провела випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі.
Північна Корея провела енергетичне випробування надвеликої боєголовки, призначеної для стратегічної крилатої ракети "Хвасал-1 Ра-3", а також випробувальний запуск зенітної ракети нового типу "Пхьольджі-1-2".
У Хорватії Конституційний суд заборонив чинному президенту бути прем'єром у майбутньому
Минулого місяця Конституційний суд повідомив президенту Хорватії Зорану Мілановичу, що він повинен спершу піти у відставку, але чинний глава держави проігнорував попередження.
"Конституційний суд встановив, що своїми висловлюваннями та поведінкою президент... поставив себе в таке становище, що він не може бути ні призначеним прем'єр-міністром майбутнього уряду, ні майбутнім прем'єр-міністром", - йдеться в рішенні КС країни.
У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських з авто
У Вінницькій області у суботу, 20 квітня, невідомі розстріляли правоохоронців. В результаті один поліцейський загинув, ще одного було поранено.
Нападників затримали вже в неділю пообідні. Детальніше про напад на правоохоронців у Вінницькій області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
РНБО запровадила обмеження щодо онлайн-казино
Діяльність онлайн-казино в Україні обмежать. Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор.
У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК
У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Той, щоб захиститися, відкрив вогонь.
Латвія відмовиться від російської мови як другої іноземної у школах
Уряд Латвії готує рішення щодо обмежень російської мови у країні. Російську мову не будуть вивчати у латвійських школах як другу іноземну.
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