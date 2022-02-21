Эскалация на Донбассе и выступление Зеленского в Мюнхене: новости за выходные

На Донбассе продолжается эскалация, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, Олимпиада в Пекине завершилась. Подробнее о том, что произошло на выходных, 19-20 февраля, - в материале РБК-Украина.

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Безопасность в обмен на ядерное оружие. Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Этот документ должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного потенциала. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности нет также. Нет и части территории нашего государства, а главное - нет миллионов наших граждан", - сказал глава государства.

Подробнее о заявлениях Зеленского в Мюнхене - в материале РБК-Украина.

Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств, - Фельдгузен

Немецкий посол Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств. Но западные партнеры должны делать все, чтобы избежать войны. Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Будапештский меморандум - это, действительно, формат без юридических обязательств рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", - отметила она.

Болгария подписала декларацию о европерспективе Украины. Таких стран уже 8

Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Таким образом, уже восемь стран-участниц Евросоюза поддержали вступление Киева.

В числе стран-подписантов декларации также есть Словения, Хорватия, Словакия и Польша.

Олимпиада в Пекине завершилась, Украина заняла 25 место

В воскресенье, 20 февраля 2022 года, завершилась зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Украина с одной серебряной медалью замыкает топ-25 медального зачета среди 91 страны, которые принимали участие в соревнованиях.

Лидером медального зачета по итогам Олимпиады стала Норвегия, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте - Германия (12-10-5), на третьем - Китай (9-4-2). На четвертом месте - США (8-9-7), на пятом - Швеция (8-5-5).

"У нас є спільний ворог": ведущая грузинского телеканала в прямом эфире заговорила по-украински

Телеведущая грузинского телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире заговорила на украинском языке. Таким образом она выразила поддержку нашей стране. Соответствующее видео опубликовал журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook.

"Помним, что у нас есть общий враг, и это - Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе. Обязательно победим", - заявила телеведущая.

В Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали дату

Погода в Украине снова изменится в последней декаде февраля. Синоптики прогнозируют, что после потепления в страну ворвется мокрый снег, а температура воздуха снизится. Впрочем, морозов не будет.

Читайте в материале Styler подробный прогноз на пять дней.