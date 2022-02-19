ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия обвинила Украину в обстреле Ростовской области. В ВСУ опровергли

Новина українською →
Киев, Суббота 19 февраля 2022 19:26
Россия обвинила Украину в обстреле Ростовской области. В ВСУ опровергли Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские СМИ сегодня сообщили о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее откровенной ложью и провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала-лейтенанта Валерия Залужного.

"Подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем, ни оккупированных территорий, ни территории РФ", - подчеркнул Залужный.

Он обратил внимание, что оккупанты используют подготовленные фейки еще с самого начала агрессии против Украины.

"Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году", - подчеркнул Залужный.

В частности, "фейковым "является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО" Град " и 122 мм снаряда в Ростовской области.

"Стоит отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВСУ", - уточнил Залужный.

Напомним, российские СМИ публикуют заявления о том, что украинские военные якобы "обстреливают мирных жителей на Донбассе, а также открывают огонь в сторону Ростовской области.

Добавим, в оФисе президента уже отреагировали на эти заявления, назвав их "набором России с операциями под ложным флагом".

Кроме того, МИД также прокомментировали обвинения со стороны РФ, отметив, что, это не украинские снаряды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Ростовская область Валерий Залужный
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти