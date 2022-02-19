Россия обвинила Украину в обстреле Ростовской области. В ВСУ опровергли

Российские СМИ сегодня сообщили о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее откровенной ложью и провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала-лейтенанта Валерия Залужного.

"Подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем, ни оккупированных территорий, ни территории РФ", - подчеркнул Залужный.

Он обратил внимание, что оккупанты используют подготовленные фейки еще с самого начала агрессии против Украины.

"Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году", - подчеркнул Залужный.

В частности, "фейковым "является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО" Град " и 122 мм снаряда в Ростовской области.

"Стоит отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВСУ", - уточнил Залужный.