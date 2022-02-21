Ескалація на Донбасі та виступ Зеленського в Мюнхені: новини за вихідні

На Донбасі продовжується ескалація, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, Олімпіада в Пекіні завершилася. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 19-20 лютого, - в матеріалі РБК-Україна.

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Безпека в обмін на ядерну зброю. Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерного потенціалу. Про це Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки немає також. Немає і частини території нашої держави, а головне - немає мільйонів наших громадян", - сказав глава держави.

Детальніше про заяви Зеленського у Мюнхені - в матеріалі РБК-Україна

Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань, - Фельдгузен

Німецький посол Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, згідно з яким ядерні держави виступають гарантами територіальної цілісності України, не має юридичних зобов'язань. Але західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни. Про це вона сказала Анкі Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

"Будапештський меморандум - це, дійсно, формат без юридичних зобов'язань рамках міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни", - зазначила вона.

Болгарія підписала декларацію про європерспективу України. Таких країн вже 8

Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України. Таким чином, вже вісім країн-учасниць Євросоюзу підтримали вступ Києва.

У числі країн-підписантів декларації також є Словенія, Хорватія, Словаччина та Польща.

Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце

В неділю, 20 лютого 2022 року, завершилася зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна з однією срібною медаллю замикає топ-25 медального заліку серед 91 країни, які брали участь у змаганнях.

Лідером медального заліку за підсумками Олімпіади стала Норвегія, в активі якої 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових медалей. На другому місці - Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2). На четвертому місці - США (8-9-7), на п'ятому - Швеція (8-5-5).

"У нас є спільний ворог": ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі заговорила українською

Телеведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі заговорила українською мовою. Таким чином вона висловила підтримку нашій країні. Відповідне відео опублікував журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в Facebook.

"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це - Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", - заявила телеведуча.

В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату

Погода в Україні знову зміниться в останній декаді лютого. Синоптики прогнозують, що після потепління в країну увірветься мокрий сніг, а температура повітря знизиться. Втім, морозів не буде.

Читайте нижче в матеріалі Styler докладний прогноз на п'ять днів.