Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается эскалация военного конфликта. Боевики не прекращали своих обстрелов даже на выходных.

19 февраля

Ситуация на Донбассе

Боевики 136 раз нарушали "тишину", из них 116 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Двое военных погибли, четверо ранены. Еще один военный получил боевое травмирование.

Под обстрелами пострадали двое спасателей из ГСЧС.

Оккупанты объявили "всеобщую мобилизацию" в ОРДЛО.

КПВВ "Счастье" трижды попадало под обстрел боевиков.

Россия обвинила Украину в двух обстрелах территории Ростовской области.

Нардепы, глава МВД и группа украинских и иностранных журналистов попали под вражеский обстрел.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что армия не позволит боевикам безнаказанно обстреливать украинские позиции.

Разведка назвала несколько десятков промышленных объектов в ОРДЛО, которые боевики могут использовать для терактов.

Боевики ввели лимит выдачи наличных средств в ОРДО.

Украина и мир

Россия сорвала заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

TikTok заблокировала аккаунт "РИА Новости" из-за видео с главарями боевиков "ЛДНР".

Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где призвал ЕС и США уже сейчас ввести санкции против России, а не ждать "символического шага" со стороны российской стороны.

Кулеба принял участие в саммите G7. "Большая семерка" в своем итоговом заявлении призвала РФ к деэскалации ситуации и пригрозила санкциями.

Генсек ОДКБ не исключил введения "миротворцев" в ОРДЛО, но лишь по воле Украины.

Канада передала Украине пулеметы, стрелковое оружие и другую военную помощь.

Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию на Донбассе и на границах с РФ.

Евросоюз осудил обострение ситуации на Донбассе и обстрелы гражданского населения со стороны оккупантов.

Британия пригрозила запретить въезд российским олигархам в случае нападения РФ на Украину.

Премьер Польши предложил отказаться не только от российского газопровода "Северный поток-2", но и от "Северного потока-1".

Кулеба призвал так называемую "тройку ОБСЕ" - глав МИД Польши, Северной Македонии и Швеции - срочно приехать в Украину.

20 февраля

Ситуация на Донбассе

По состоянию на 17:00 боевики 53 раза нарушали "тишину", в 50 случаях применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате обстрелов пострадал украинский военный.

Из-за вражеских обстрелов командующий ООС остановил работу КПВВ "Счастье".

СБУ усилила контрразведку и готова реагировать на дестабилизацию в Украине.

Под обстрелом боевиков оказался "ЗИЛ" украинской стороны Совместного центра контроля и координации, никто не пострадал.

Из-за "мобилизации" оккупированный Луганск может оказаться без мобильной связи и интернета.

Боевики начали принудительно забирать в свои ряды этнических греков, проживающих на оккупированной территории.

Оккупанты принудительно "мобилизуют" несовершеннолетних жителей ОРДЛО.

Украина призвала провести международное расследование "обстрелов" Ростовской области России.

В Донецке прогремел взрыв, но что именно детонировало неизвестно.

Разведка узнала, что боевики готовят фейк об обстреле оккупированной территории с украинского беспилотника.

Украина и мир

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что план России по вторжению в Украину уже начал "определенным образом" реализовываться.

Кремль заявил, что напряженность вокруг Украины достигла максимума и "любая искра может привести к непоправимому".

Президент Франции позвонил лидерам РФ и Украины. Париж, Киев и Москва договорились как можно быстрее организовать заседание ТКГ.

Глава Евросовета заявил, что ЕС не может постоянно предлагать "оливковую ветвь" России.

Кремль обвинил Украину в нежелании выполнять минские соглашения, потому что украинская сторона отказывается от переговоров с "ЛДНР".

Госсекретарь США заявил, что американский президент готов в любой момент встретиться с лидером России.

Россия и Беларусь решили продолжить совместные военные учения вблизи границ Украины.

Нидерланды решили перенести свое посольство из Киева во Львов.

Польша созвала специально заседание ОБСЕ по ситуации в Украине.

Что говорят в целом о ситуации

Весь мир обеспокоен обострением ситуации на востоке Украины. Западные страны опасаются, что это начало реализации плана Кремля по новому акту агрессии в отношении Украины. В то же время украинская власть призывает граждан не поддаваться панике и доверять Вооруженным силам.

Соединенные Штаты считают, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о новом нападении на Украину, но, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пока не пошли танки, Вашингтон готов к диалогу с Россией.

Украинская сторона уверяет, что никаких наступательных операций украинскими военными в Донбассе не планируется. Вооруженные силы соблюдают режим прекращения огня и не подвергаются провокации.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Владимир Зеленский вчера принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотя, как сообщали американские СМИ, Белый дом ему якобы советовал воздержаться от этой поездки.

В своем выступлении Зеленский раскритиковал Запад за продолжение политики умиротворения в отношении России и призвал занять более строгую позицию, в частности ввести антироссийские санкции сейчас, а не ждать новой агрессии Кремля.

Также глава государства инициировал консультации по поводу гарантий безопасности Украины по Будапештскому меморандуму. Если консультации не состоятся или не будут иметь результатов, то Украина посчитает, что этот документ не действует.

Кроме того, Зеленский заявил, что не знает намерений российского президента Путина, поэтому хочет с ним встретиться, чтобы обо всем поговорить.