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Кремль о напряженности вокруг Украины: "Любая искра может привести к непоправимому"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 20 февраля 2022 15:09
Кремль о напряженности вокруг Украины: "Любая искра может привести к непоправимому" Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала".

Как заявил Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к "нагнетанию напряженности".

"А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - объяснил представитель Кремля.

Напомним, 17 февраля на Донбассе серьезно обострилась ситуация, боевики каждый день совершают десятки обстрелов вдоль всей линии разграничения.

В то же время, Россия заявляет о якобы обстрелах своей территории с украинской стороны, но Киев все подобные заявления опровергает и требует расследования.

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