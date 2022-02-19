Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Этот документ должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента на Мюнхенской конференции по безопасности.

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности нет также. Нет и части территории нашего государства, а главное - нет миллионов наших граждан", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина должна право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира в Украине.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - объявил он.

Если консультации по Будапештскому меморандуму не состоятся или не принесут желаемого результата, то, как сказал президент, Украина будет считать, что он не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению.

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Британия и Россия 5 декабря 1994 года. Украина была представлена тогдашним президентом Леонидом Кучмой.