Декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС подписала еще одна страна
Словения подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Она стала седьмым государством, которое подписало этот документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
"Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", - написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Янша за твердую поддержку и помощь Украине. Зеленский также отметил, что в ходе встречи обсуждались совместные перспективные инвестиционные проекты.
В Офисе президента Украины уточнили, что подписание декларации происходило на полях саммита Восточного партнерства.
Напомним, 8 декабря декларацию о признании европейской перспективы Украины подписала Хорватия.