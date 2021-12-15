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Декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС подписала еще одна страна

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Киев, Среда 15 декабря 2021 16:41
Декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС подписала еще одна страна Фото: премьер Словении Янез Янша и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Словения подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Она стала седьмым государством, которое подписало этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины", - написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Янша за твердую поддержку и помощь Украине. Зеленский также отметил, что в ходе встречи обсуждались совместные перспективные инвестиционные проекты.

В Офисе президента Украины уточнили, что подписание декларации происходило на полях саммита Восточного партнерства.

Напомним, 8 декабря декларацию о признании европейской перспективы Украины подписала Хорватия.

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