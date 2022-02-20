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Олимпиада в Пекине завершилась, Украина заняла 25 место

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Пекин, Воскресенье 20 февраля 2022 11:07
Олимпиада в Пекине завершилась, Украина заняла 25 место Фото: Украина завершила Олимпиаду на 25-м месте благодаря Александру Абраменко (facebook.com/olympicua)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 20 февраля 2022 года, завершилась зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Украина с одной серебряной медалью замыкает топ-25 медального зачета среди 91 страны, которые принимали участие в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Лидером медального зачета по итогам Олимпиады стала Норвегия, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте - Германия (12-10-5), на третьем - Китай (9-4-2). На четвертом месте - США (8-9-7), на пятом - Швеция (8-5-5).

Украина завершила Олимпиаду на 25-м месте в медальном зачете благодаря серебряной медали фристайлиста Александра Абраменко. На прошлых Играх в Пхенчхане украинская сборная была 22-й.

Церемония закрытия ХХIV Олимпиады в Пекине пройдет сегодня, начало в 14:00 по Киеву.

Напомним, сегодня сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады.

Украинские лыжницы принимали участие в последней гонке в Пекине, но финишировали далеко от пьедестала.

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