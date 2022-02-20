Болгария подписала декларацию о европерспективе Украины. Таких стран уже 8

Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Таким образом, уже восемь стран-участниц Евросоюза поддержали вступление Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"С ним он подписал декларацию о поддержке Болгарией о поддержке европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация, то есть практически треть членов ЕС официально подтвердили европейскую перспективу Украины", - отметил Кулеба.

По его словам, накануне на полях Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с болгарским премьером.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС пока нет даты вступления Украины, на сегодня прорабатывается потенциал Соглашения об ассоциации.

В числе стран-подписантов декларации также есть Словения, Хорватия, Словакия и Польша,