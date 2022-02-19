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Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств, - Фельдгузен

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 18:29
Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств, - Фельдгузен Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств. Но западные партнеры должны делать все, чтобы избежать войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого посла Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24".

"Будапештский меморандум - это, действительно, формат без юридических обязательств рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", - отметила она.

Что такое Будапештский меморандум

Данный меморандум от 1994 года является межгосударственным документом о гарантиях безопасности для Украины в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно взятым на себя обязательствам, Киев передал свое ядерное оружие России.

Кроме Украины и России подписантами выступили Великобритания и США.

Напомним, на фоне обострения на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. По его словам, Киев с 2014 года трижды пытался их созвать, но все три раза не увенчались успехами.

Кроме того, Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

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