Сегодня ни одной ударной группировки России возле Украины нет, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что неуместно говорить о полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации в течение ближайших дней. Агрессор не сформировал ударные группировки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в "ТСН.Неделя"

"Сегодня, по состоянию на этот час, ударной группировки со стороны РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра или послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно", - Резников

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности того, что происходило на Донбассе на этих выходных на фоне обострения ситуации.

Между тем президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о заседание ТКГ в ближайшие часы.

Также РБК-Украина писало и о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном.