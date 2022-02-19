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Украина хочет мира. Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 17:10
Украина хочет мира. Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Свою речь он посвятил ситуации в Украине.

Подробнее о заявлениях Зеленского в Мюнхене - в материале РБК-Украина ниже.

  • "Украина хочет мира, Россия говорит, что не хочет воевать. Кто-то из нас врет...Как так случилось, что в 21 веке в Европе до сих пор идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война", - начал свою речь Зеленский.
  • Зеленский также назвал военную помощь партнеров вкладом в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом.
  • Зеленский также напомнил, что грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. "Ни одна страна Европы не знает, что такое военные захоронения ежедневно", - подчеркнул он.
  • Завтра в Украине День Героев Небесной сотни, напомнил президент и спросил: "неужели через 8 лет Украина должна постоянно призывать к европейской перспективе?".
  • Зеленский также упомянул и о затяжном пути Украины в НАТО. "Нам говорят двери открыты, но пока посторонним вход воспрещен. Если кто - то не хочет нас видеть - скажите честно", - подчеркнул он.
  • Крым и Донбасс непременно вернутся, но только мирным путем.
  • Последние дни особенно показательны - сотни обстрелов. Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс в ТКГ. Мы готовы искать ключ к окончанию войты у всех формата. "Мне не важно в какой точнке мира договариваться о мире в Украине", - добавил Зеленский.
  • "Я как президент впервые и Украина в последний раз инициирую проведение консультации государств-гарантов Будапештского меморандума", - подчеркнул президент, добавив, что если он не произойдет или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан недействительным вместе с пунктами, подписанными в 1994 году.

Напомним, ранее сообщалось, что после участия в Мюнхенской конференции Зеленский сразу вернется в Киев.

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