Американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки забезпечить Європа, - Трамп
Низка європейських країн планують розмістити свої війська в Україні після закінчення війни з Росією. Однак американські солдати до них не приєднаються.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News.
На запитання про перспективу гарантій безпеки для України Трамп відповів, що європейські країни "збираються забезпечити їх на ранніх етапах".
"Вони (Україна - ред.) не будуть частиною НАТО, але у нас є європейські країни, і вони вже залучені, і деякі з них, Франція і Німеччина, Велика Британія, хочуть мати війська на місцях", - сказав він..
На думку американського лідера, це не стане проблемою.
"Я думаю, Путін втомився від цього. Я думаю, вони всі втомилися від цього. Але хто знає. Ми дізнаємося про президента Путіна в найближчі пару тижнів, це я вам скажу. І подивимося, чим все це закінчиться", - додав президент США.
На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент".
"Я просто намагаюся запобігти вбивству людей", - додав він.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед можливим самітом президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Адміністрації працюють над зміцненням оборонних можливостей Києва без обмежень.
Зеленський після саміту з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами 18 серпня також заявив, що гарантії безпеки для України будуть.
"Радники з нацбезпеки зараз перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю - завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підкреслив глава держави.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, впродовж останніх кількох місяців над гарантіями безпеки для України працює велика група країн, зокрема Австралія та Японія.