Данія надала ЗСУ гаубиці Caesar та деталі можливих санкцій проти РФ: новини за 13 лютого

Вчора, 13 лютого 2023 року, Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar. Також стало відомо, як ЄС може вдарити по РФ у новому пакеті санкцій

Війна Росії проти України: останні новини

Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar

Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні.

"Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - йдеться у повідомленні.

Politico дізналося, як ЄС може вдарити по РФ у новому пакеті санкцій

На вихідних посли ЄС були проінформовані головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн про те, які обмеження увійдуть до 10-го пакету санкцій проти Росії. Їх планують запровадити до річниці початку війни.

Як з'ясувало видання, нові фінансові санкції зачеплять чотири російські банки, включаючи найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк". Також ЄС має намір запровадити заборону на участь громадян Росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у Європі, таких як електричні мережі чи постачальники газу.

Крім того, у новий пакет включать 130 фізосіб та організацій. До них відносяться російські воєначальники, офіційні особи, журналісти, які займаються пропагандою на державних ЗМІ, а також компанії та приватні особи в інших країнах, пов'язані з агресією РФ. Ймовірно, йдеться про Малі та Іран.

ЄС може запровадити нові санкції проти ПВК "Вагнера"

Євросоюз може запровадити додаткові обмеження проти приватної військової компанії "Вагнера" у рамках десятого пакета санкцій.

Наполягає на запровадженні санкцій проти групи "Вагнера", за даними співрозмовників агентства, Франція.

Як стверджує Bloomberg, представники ПВК діють не лише в Україні, а й на колишніх французьких територіях у Центральній Африці та у регіоні Сахель.

Резніков назвав головні теми дев'ятого "Рамштайну"

Ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова "танкової коаліції".

Новий наступ росіян, можливо, вже почався, - Столтенберг

Новий наступ Росії в Україні, можливо, вже розпочався. У НАТО не вбачають ознак, що російський диктатор Володимир Путін "готується до миру".

"Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї, більше можливостей", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, уточнивши, що "реальність така, що ми вже бачимо початок" нового російського наступу в Україні.

За його словами, президент Володимир Путін відправляє "тисячі та тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат" і беручи "великі втрати", але завдаючи тиску на українців.

РФ використовуватиме церкву для легітимації війни проти України

Слід очікувати, що РПЦ може бути використана на міжнародному рівні для легітимації війни проти України.

За словами координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, її також використовуватимуть для поляризації та радикалізації західних товариств, у яких працює РПЦ.

"Це типовий метод дій, який використовується для гібридних атак проти західних країн", - йдеться у повідомленні.

Першим заступником міністра оборони зможе стати військовий

Військовослужбовець зможе обійняти посаду першого заступника міністра оборони України.

У понеділок, 13 лютого, Зеленський підписав указ №76/2023. Ним вносяться зміни до Указів Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020.

З цього слідує, що на посаду першого заступника міністра Оборони може бути назначено військовослужбовця у званні генерал-лейтенант або віце-адмірал. Однак посада може бути заміщена лише на період дії правового режиму воєнного стану.

Київ завтра знову буде зі світлом без відключень, але у "зоні ризику" три райони

Завтра, 14 лютого, у Києві не планується застосовувати планові відключення світла, оскільки "Укренерго" не сформував ліміти споживання. Але в деяких районах столиці все ж таки можливі обмеження електропостачання.

"Вже кілька днів Укренерго не формує ліміти для регіонів. А отже, генераційних обмежень у нас практично немає. Згідно з повідомленнями Міненерго та "Укренерго", наразі у роботі всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дає змогу виробляти більше електроенергії", - розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні. Але поки що невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2.

"Фінляндія ще не ухвалила остаточного рішення щодо постачання танків Leopard в Україну", - йдеться у заяві глави МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Хаавісто додав, що нині триває інтенсивна дискусія щодо відправлення танків в Україну.

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо поставки Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами", - заявив глава МЗС.