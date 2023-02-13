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Першим заступником міністра оборони зможе стати військовий

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 19:28
Першим заступником міністра оборони зможе стати військовий Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовець зможе зайняти посаду першого заступника міністра оборони України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

У понеділок, 13 лютого, Зеленський підписав указ №76/2023. Ним вносяться зміни до Указів Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020.

З цього слідує, що на посаду першого заступника міністра Оборони може бути назначено військовослужбовця у званні генерал-лейтенант або віце-адмірал. Однак посада може бути заміщена лише на період дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував кадрові рішення в міністерстві. Назначать нових заступників.

Раніше РБК-Україна писало про те, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

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Володимир Зеленський Міністерство оборони України
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