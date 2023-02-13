Першим заступником міністра оборони зможе стати військовий

У понеділок, 13 лютого, Зеленський підписав указ №76/2023. Ним вносяться зміни до Указів Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 та від 5 травня 2020 року № 166/2020.

З цього слідує, що на посаду першого заступника міністра Оборони може бути назначено військовослужбовця у званні генерал-лейтенант або віце-адмірал. Однак посада може бути заміщена лише на період дії правового режиму воєнного стану.