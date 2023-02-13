ЗСУ знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" (відео)

Українські військові виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" та знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Був ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, як окупанти сховали свій зенітно-ракетний комплекс, проте українські бійці виявили його. ЗСУ завдали удару по ньому, після чого він загорівся.