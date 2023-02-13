ЗСУ знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" (відео)
Фото: зенітно-ракетний комплекс "Оса" (wikipedia.org)
Українські військові виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" та знищили його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Був ЗРК "Оса", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як окупанти сховали свій зенітно-ракетний комплекс, проте українські бійці виявили його.
ЗСУ завдали удару по ньому, після чого він загорівся.
Нагадаємо, що українські мінометники успішно знищили російську піхоту, яка намагалася вести наступ. Відео роботи бійці показали в мережі.
Українські снайпери знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів єдиним пострілом.
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