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Росіяни зазнали значних втрат під Білогорівкою і Кремінною, - Гайдай

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Луганська область, Понеділок 13 лютого 2023 19:09
Росіяни зазнали значних втрат під Білогорівкою і Кремінною, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч - окупанти понесли значні безповоротні втрати", - йдеться у заяві.

За словами Гайдая, кожного дня росіяни збільшують кількість наступів. На Сватівському та на Кремінському напрямках воюють російські десантники.

"За останні два-три тижні на окупованій частині Луганської області сталося багато "бавовни", - розповів глава області.

Також Гайдай повідомив, що із катівень Старобільського району люди виходили з повністю зламаною психікою.

Нагадаємо, що окупаційні війська продовжують атаки в Луганській області. Якщо взяти три напрямки: Сватове, Кремінна і Білогорівка, то наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

Також ми писали про те, що російські війська декілька днів поспіль активно вели атаки на Кремінському напрямку, де зазнали суттєвих втрат.

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