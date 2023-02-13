Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні. Але поки що невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Фінляндія ще не ухвалила остаточного рішення щодо постачання танків Leopard в Україну", - йдеться у заяві.

Хаавісто додав, що нині триває інтенсивна дискусія щодо відправлення танків в Україну.

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо поставки Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами", - заявив глава МЗС.

Хаавісто також зазначив, що Фінляндія готує новий пакет допомоги Україні, проте не уточнив його конкретний зміст. У січні країна направила Києву найбільший 12-й пакет військової допомоги на суму близько 400 млн євро.

Раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що Фінляндія візьме участь у постачанні танків Україні, проте уточнив, що внесок країни буде невеликим. Він також наголосив, що країна готова брати участь як у постачанні озброєнь, так і у навчанні українських солдатів управлінню танками та їх технічному обслуговуванню.