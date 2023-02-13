Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 13 лютого (t.me/GeneralStaffZSU)
За даними на ранок понеділка, 13 лютого, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 138 340 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3283 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,
- артилерійських систем - 2290 (+3) од,
- РСЗВ - 465 (+0) од,
- засоби ППО - 234 (+0) од,
- літаків - 296 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,
- спеціальна техніка - 217 (+2).
Як повідомлялось, за даними Генштабу, росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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