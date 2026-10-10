Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16

Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів розмову з пезидентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "Шахедів", - повідомив президент.

Лідери також обговорили російські удари по Україні та додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів.

"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", - додав Зеленський.