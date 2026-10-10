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Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16

14:44 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16 Фото: президент Фінляндії Александр Стубб та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів розмову з пезидентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "Шахедів", - повідомив президент.

Лідери також обговорили російські удари по Україні та додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів.

"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони.

Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею .

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Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
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