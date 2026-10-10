Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Найближчими днями Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський провів розмову з пезидентом Фінляндії Александром Стуббом.
"Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "Шахедів", - повідомив президент.
Лідери також обговорили російські удари по Україні та додаткові доходи Росії від експорту нафтопродуктів.
"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони.
Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею .