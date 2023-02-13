Новий наступ росіян, можливо, вже почався, - Столтенберг

Новий наступ Росії в Україні, можливо, вже розпочався. У НАТО не вбачають ознак, що російський диктатор Володимир Путін "готується до миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, передають Sky News та The Guardian .

"Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї, більше можливостей", - сказав він, уточнивши, що "реальність така, що ми вже бачимо початок" нового російського наступу в Україні.

За його словами, президент Володимир Путін відправляє "тисячі та тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат" і беручи "великі втрати", але завдаючи тиску на українців.

"Те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати в кількості", - каже він, що, на його думку, підкреслює, наскільки важливо для Заходу постачати Україні більше зброї.

Він вважає: чим швидше Київ може бути забезпечений зброєю, боєприпасами та запасними частинами, паливом, тим більше життів можна врятувати.

Крім того, виступаючи перед журналістами в понеділок, 13 лютого, Столтенберг заявив, що НАТО не бачить "жодних ознак" того, що Володимир Путін "готується до миру".

"Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну", - додав Столтенберг.

Раніше Столтенберг вже заявляв, що немає жодних ознак, що Росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.