Росія вивела у Чорне море фрегат з "Калібрами" та активізує розвідку дронами

Фото: у Чорне море РФ вивела фрегат з ракетами "Калібр" (скриншот відео)

Росія сьогодні, 13 лютого, вивела у Чорне море фрегат з крилатими ракетами. Ворог тримає напоготові у Чорному морі 16 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова в Telegram.