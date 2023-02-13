РФ використовуватиме церкву для легітимації війни проти України, - Польща

Слід очікувати, що РПЦ може бути використана на міжнародному рівні для легітимації війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина.

За його словами, її також використовуватимуть для поляризації та радикалізації західних товариств, у яких працює РПЦ.

"Це типовий метод дій, який використовується для гібридних атак проти західних країн", - йдеться у повідомленні.

Жарін додав, що Кирил довгі роки був функціонером російського режиму і він є людиною влади з дуже важливою функцією. Зазначається, що дії патріарха - це спроба використовувати релігійні маніпуляції для консолідації суспільства, спроба представити російський агресивний імперіалізм як боротьбу добра і зла, спроба спотворити образ Росії, яку він представляє як притулок моральних цінностей.

"Симптоматично, що РПЦ нещодавно оприлюднила листи патріархів із різних країн, які використовувалися, аби припустити, що православні громади за межами РФ підтримують дії Росії проти України", - додав представник спецслужб Польщі.