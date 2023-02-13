РФ в Луганській області для лікування окупантів залучатиме волонтерів, - ОВА
На окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"Багато робіт тимчасового характеру є в шпиталях, куди росіяни звозять поранених на лінії фронту та після чергової "бавовни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених окупантів вже така кількість, що не вистачає ані місцевих лікарів, ані тих, що приїхали з РФ. У так званій "ЛНР" знайшли вихід - там мають намір організувати курси навчання сестринській справі для волонтерів.
"Зараз навчання сестринській справі розвивається по всій РФ на базі місцевих медустанов. На черзі - й окупована частина Луганська область", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що окупаційні війська продовжують атаки в Луганській області. Якщо взяти три напрямки: Сватове, Кремінна і Білогорівка, то наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.
РФ розстрілює навіть села, де не залишилось жодного мешканця, щоб в українських військ не було можливості там закріплятися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.