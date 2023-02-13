РФ в Луганській області для лікування окупантів залучатиме волонтерів, - ОВА

На окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Багато робіт тимчасового характеру є в шпиталях, куди росіяни звозять поранених на лінії фронту та після чергової "бавовни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених окупантів вже така кількість, що не вистачає ані місцевих лікарів, ані тих, що приїхали з РФ. У так званій "ЛНР" знайшли вихід - там мають намір організувати курси навчання сестринській справі для волонтерів.

"Зараз навчання сестринській справі розвивається по всій РФ на базі місцевих медустанов. На черзі - й окупована частина Луганська область", - додали в ОВА.