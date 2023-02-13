Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar, - Міноборони

Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Twitter.

"Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи", - йдеться у повідомленні.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Нагадаємо, у січні цього Данія заявила, що передасть Україні 19 установок Caesar.

Також пізніше Міноборони Данії заявило, що планує придбати ізраїльські самохідні артилерійські установки Atmos замість гаубиць Caesar, які передали Україні.

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