Далекобійна зброя України та запобіжний захід для патрульного з Дніпра: новини за 31 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Українська далекобійна зброя вперше уразила ціль на відстані 700 км, - Зеленський

Українські військові за допомогою далекобійної зброї вітчизняного виробництва змогли уразити ціль на відстані 700 км.

Президент Володимир Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому, зокрема, заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою - оборонні та наступальні дії. Зеленський зазначив, що наш рух уперед не зупиняється.

У Мінстратегпром розповіли про власне виробництво.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

Пізніше ЗМІ припустили, що мова могла йти про безпілотники, оскільки інші комплекси ураження поки не настільки модернізовані та розвинуті.

Вже потім Зеленський заявив, що дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів.

Стрілянина в Дніпрі. Патрульному обрали запобіжний захід

У Дніпрі обирали запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Засідання суду відбулося у четвер, 31 серпня. Під час початку розгляду справи прокуратура вимагала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Однак суд не задовольнив їх прохання - патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт без носіння обмежувального браслета.

Самого засудженого не було у залі суду через стан здоров'я, він підключався по відеозв'язку.

Варто зауважити, що під будівлею суду знаходилось багато людей, які підтримували правоохоронця.

В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8

У Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про 6 загиблих, але ця інформація потребує уточнення.

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від імовірного ураження.

"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів Євлаш.

При цьому він наголосив - дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

У Британії новий міністр оборони: хто отримав посаду і що він говорив про Україну

Прем'єр-міністра Британії Ріші Сунак призначив нового міністра оборони. Посаду обійняв Грант Шеппс.

Як і очікувалося, Міністерство оборони Великобританії очолив досвідчений урядовець. Грант Шеппс перед цим обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії, тобто Ріші Сунаку доведеться продовжити урядові перестановки.

"Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", - написав новий міністр у Twitter.

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України пройде у форматі офлайн 19 вересня. Союзники України зустрінуться на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

"Міністр Остін (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", - повідомили виданню у прес-службі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Зазначимо, що це буде вже 15-е засідання Контактної групи з питань оборони України.

Зеленський відповів, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться після того, як росіяни виведуть свої війська з нашої території та почнуть поважати право українців на свободу.

Президент Володимир Зеленський не виключив, що для закінчення війни повинен відбутися певний діалог. Проте це станеться лише після того, коли "росіяни почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі".

При цьому Зеленський не допускає жодних прямих переговорів з Москвою, поки не будуть виконані умови України.

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН", - пояснив президент.

Аеродром Курська атакували картонні дрони СБУ. З'явилося відео тестування розробки

Військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів.

За інформацією джерел, картонні дрони є невидимими для ворожих радарів. Як продемонструвало випробування, після вибуху вражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

Саме за допомогою цих картонних дронів військові контррозвідники СБУ у ніч на 27 серпня атакували аеродром у російському Курську. Тоді вони пошкодили чотири літаки СУ-30 та один МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

"Завдяки нестандартним підходам спеців із СБУ тепер у росіян на один страшний сон більше", - додали джерела.

Білорусь отримала першу ядерку від РФ, але використати не зможе, - Буданов

Російська Федерація днями доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, однак використати їх не вийде, адже в країні було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння.

"Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами", - сказав керівник ГУР в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

Він також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

"Шахтар" дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький "Шахтар" зустрінеться з іспанською "Барселоною", португальським "Порту" та бельгійським "Антверпеном".

Жеребкування відбулося ввечері 31 серпня у Монако. Князівство прийняло церемонію після трирічної паузи.

"Шахтар" перед жеребкуванням потрапив до 3-го кошика за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі "гірників" із данським "Копенгагеном", нідерландським ПСВ, белградською "Црвеною Звездою", римським "Лаціо", португальською "Брагою", італійським "Міланом" і австрійським "Зальцбургом".

"Шахтар" опинився в групі H. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Перший тур групового етапу запланований на 19-20 вересня, а фінальні протистояння відбудуться 12-13 грудня. Розклад матчів "гірників" з'явиться згодом.

Торік "Шахтар" потрапив до квартету з РБ "Лейпциг", шотландським "Селтіком" і мадридським "Реалом". Український гранд розпочав із розгрому німців і нічиєї з "кельтами", але потім зазнав двох поразок і фінішував на 3-й сходинці. Загалом донеччани набрали 6 очок.