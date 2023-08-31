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Бійці ССО уразили командно-спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Донецька область, Четвер 31 серпня 2023 08:38
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Бійці ССО уразили командно-спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку (відео) Фото: бійці ССО уразили командно-спостережний пункт росіян на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили командно-спостережний пункт російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як зазначається, попередньо про розташування ворожого командно-спостережного пункту доповіла розвідка. Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами й відправили за заданими координатами.

"Бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль. Сам БПЛА вдало повернувся назад", - йдеться в дописі під відео.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Минулого тижня українські бійці звільнили ще 1 кв. км на поблизу Бахмута. Загалом на цьому напрямку за час контрнаступу ЗСУ звільнено вже 44 кв. км.

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