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Українська далекобійна зброя вперше уразила ціль на відстані 700 км, - Зеленський

Четвер 31 серпня 2023 13:32
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Українська далекобійна зброя вперше уразила ціль на відстані 700 км, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою далекобійної зброї вітчизняного виробництва змогли уразити ціль на відстані 700 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Президент провів щоденне селекторне засідання, на якому, зокрема, заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою - оборонні та наступальні дії. Зеленський зазначив, що наш рух уперед не зупиняється.

У Міноборони доповіли про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих медичних автівок.

У Мінстратегпром розповіли про власне виробництво.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів", - написав президент.

Він також повідомив, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору". Кабмін та Офіс президента працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти незламності та бомбосховища.

Окрім того, представники МВС відзвітували про ліквідацію наслідків російських обстрілів та безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

На засіданні також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки росіян.

Важливість далекобійної зброї

Зазначимо, що Україна розвиває власний військово-промисловий комплекс. Зокрема, наші військові вже активно використовують вітчизняні дрони у війні проти Росії.

Проте нашій державі необідна й далекобійна зброя. Як зазначав Зеленський, без неї складно вести не лише наступальну, а й оборонну операцію.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати партнерів передати Україні далекобійні ракети. Зокрема, до США зверталися щодо передачі ATACMS. Проте Штати досі не погодили це рішення.

При цьому Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які можуть бити по цілях на відстані понад 250 км. Франція також передала аналогічні ракети.

Додамо, що у червні українські бійці завдали ударів по мостах у районі Чонгара за допомогою ракет Storm Shadow.

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