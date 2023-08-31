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Жительку Вовчанська засудили до 6 років за підтримку РФ та роботу на окупантів

Четвер 31 серпня 2023 15:21
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Жительку Вовчанська засудили до 6 років за підтримку РФ та роботу на окупантів Фото: жительку Вовчанська засудили до 6 років за підтримку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Жительку Харківської області засудили до 6 років ув'язнення через співпрацю з росіянами та підтримку їх вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, коли у 2022 році російські війська ввійшли на територію Харківської області - заступниця начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Вовчанської міської ради добровільно погодилась на співпрацю з окупантами.

Вона обійняла посаду "начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності" у так званій "Військово-цивільній адміністрації Вовчанського району Харківської області".

Своїми діями жінка оформлювала документацію за російськими зразками та закликала українців співпрацювати з росіянами.

Їй призначено покарання у виді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права обіймати певні посади строком на 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила у Краматорську російську шпигунку. Нею виявилася вчителька ліцею, яка передавала окупантам дані про підрозділи ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Також СБУ затримала у Слов'янську зрадника, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ. Ним виявився працівник одного із заводів

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