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Прикордонники вирішили долю російського спостережного пункту, показали відео удару

Четвер 31 серпня 2023 14:50
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Прикордонники вирішили долю російського спостережного пункту, показали відео удару Фото: прикордонники вирішили долю російського спостережного пункту, показали відео удару (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники відпрацювали по ворожому спостережному пункту на тимчасово окупованій частині Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Сталева формула мінометного розрахунку від прикордонників вирішила долю спостережного пункту окупантів в Харківській області", - пише ДПСУ.

Як відзначають в Міністерстві внутрішніх справ, на відео можна побачити роботу прикордонників штурмової бригади "Сталевий Кордон" Гвардії наступу.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу наші воїни знищили ще близько 610 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 263 020 солдатів.

Зокрема українські військові знищили 13 танків й "приземлили" 22 дрони.

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