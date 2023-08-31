Прикордонники вирішили долю російського спостережного пункту, показали відео удару
Українські прикордонники відпрацювали по ворожому спостережному пункту на тимчасово окупованій частині Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Сталева формула мінометного розрахунку від прикордонників вирішила долю спостережного пункту окупантів в Харківській області", - пише ДПСУ.
Як відзначають в Міністерстві внутрішніх справ, на відео можна побачити роботу прикордонників штурмової бригади "Сталевий Кордон" Гвардії наступу.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за минулу добу наші воїни знищили ще близько 610 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 263 020 солдатів.
Зокрема українські військові знищили 13 танків й "приземлили" 22 дрони.
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