Білорусь отримала першу ядерку від РФ, але використати не зможе, - Буданов

Російська Федерація днями доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, однак використати їх не вийде, адже в країні було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1" .

Буданов в ексклюзивному інтервʼю для журналістки Наталії Мосейчук пояснив, чому білоруси не застосують ядерну зброю.

“Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами", - сказав керівник ГУР.

Він також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

"Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу “Точка У”, - повідомив керівник розвідки.