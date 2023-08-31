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Росіяни знову замінували шлях спостерігачів МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео)

Четвер 31 серпня 2023 17:54
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Росіяни знову замінували шлях спостерігачів МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео) Фото: ЗАЕС(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На Запорізькій АЕС відбулася ротація місії МАГАТЕ, яка стежить за станом безпеки в умовах військової агресії Росії в Україні.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його словами, цього разу українські сапери також виявили ворожі міни на шляху МАГАТЕ. Вони оперативно знешкодили їх.

"Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху місії", - написав Тарнавський.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Також президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

При цьому додамо, що в МАГАТЕ й раніше заявляли, що вони знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС. Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що встановлені міни можуть вибухнути в будь-який момент.

Також зазначимо, що окупанти перевели четвертий і п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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