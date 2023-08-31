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Ліквідували всю роту. Окупант розповів про втрати РФ на фронті (перехоплення)

Четвер 31 серпня 2023 18:49
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Ліквідували всю роту. Окупант розповів про втрати РФ на фронті (перехоплення) Фото: окупант розповів про втрати РФ на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, його бригаду вивели з лінії фронту біля Сватово, однак там лишилась рота. Саме її було ліквідовано. При цьому росіянин вважає, що його товариші самі винні, так як вживали алкоголь.

"Нашу 27-му бригаду вивели, але не всіх одразу...залишилася одна рота...вони просто розслабилися. Напевно набухалися і про*бали", - говорить він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

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