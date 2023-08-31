Українські бійці відбили атаки ворога та наступають на двох напрямках

Українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Мелітопольський напрямок

За словами речника, на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Бахмут

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Спроби окупантів

Як зазначив Ковальов, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - сказав речник.

Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники намагалися штурмувати поблизу населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка Луганської області, а також у районі Кліщіївки й Курдюмівки Донецької області.

На вказаних напрямках тривають важкі бої. За добу відбулося 40 бойових зіткнень.

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Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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